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05:01, 6 марта 2025Мир

В США призвали Зеленского завершить конфликт на Украине

Сенатор Грэм призвал Зеленского сосредоточиться на достижении мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на достижении мира. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Грэм призвал Зеленского сосредоточиться на достижении мира на Украине и отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к завершению кризиса. По мнению сенатора, украинский лидер получил сообщение.

Сенатор также поддержал сделку США и Украины по добыче полезных ископаемых.

«Минеральная сделка является хорошим соглашением. Половина триллиона долларов нам, деньги Украине, американская экспертиза. Ему следовало бы подписать сделку и сказать спасибо», — сказал он.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.

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