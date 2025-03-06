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16:41, 6 марта 2025Бывший СССР

Захарова назвала причину существования Молдавии

Захарова: Молдавии бы не было, если бы ее не освободили советские солдаты
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Если бы солдаты СССР в 1944 году не освободили Кишинев из-под нацистской оккупации, Молдавии бы сейчас не существовало. Об это в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — заявила дипломат.

Ранее глава Министерства здравоохранения республики Алла Немеренко заявила, что Молдавию ждала бы более счастливая судьба, если бы страну не освобождала Советская армия.

В ходе брифинга Захарова также заявила о превращении Украины в «шипованную свинью». Дипломат обратила внимание, что европейские политики, говоря о вооружении Киева, использовали существительное Stachelschwein, что дословно переводится с немецкого как «колючая свинья».

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