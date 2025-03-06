Захарова рассказала о попытках ЕС сорвать мирное урегулирование по Украине

Захарова: ЕС торпедирует любые предпосылки урегулировать конфликт на Украине

Европейский союз (ЕС) торпедирует любые предпосылки урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы наблюдаем сегодня метания и усилия еэсовской верхушки по безусловному торпедированию еще даже не самих мирных инициатив, а лишь предпосылок к ним, лишь только слов, являются более чем показательными. Такой оскал, который мы видим, который они, наверное, раньше скрывали за улыбками или с озабоченными лицами, а теперь просто эти клыки вылезли», — отметила дипломат.

Захарова указала на это, что все эти факторы нужно учитывать для понимания истинных мотивов «окончательно дискредитировавшего себя так называемого коллективного Брюсселя». По ее словам, европейские лидеры исковеркали слово «безопасность», после чего осталась только «опасность».

3 марта верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий. Данное заявление было сделано на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.