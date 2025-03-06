Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 6 марта 2025Мир

Захарова рассказала о попытках ЕС сорвать мирное урегулирование по Украине

Захарова: ЕС торпедирует любые предпосылки урегулировать конфликт на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европейский союз (ЕС) торпедирует любые предпосылки урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы наблюдаем сегодня метания и усилия еэсовской верхушки по безусловному торпедированию еще даже не самих мирных инициатив, а лишь предпосылок к ним, лишь только слов, являются более чем показательными. Такой оскал, который мы видим, который они, наверное, раньше скрывали за улыбками или с озабоченными лицами, а теперь просто эти клыки вылезли», — отметила дипломат.

Захарова указала на это, что все эти факторы нужно учитывать для понимания истинных мотивов «окончательно дискредитировавшего себя так называемого коллективного Брюсселя». По ее словам, европейские лидеры исковеркали слово «безопасность», после чего осталась только «опасность».

3 марта верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий. Данное заявление было сделано на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Путин встретился со вдовой отражавшего вторжение ВСУ под Курском бойца

    Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности во время полета

    Российские врачи нашли в теле годовалого мальчика сотни посторонних предметов

    Белорусские пограничники задержали на границе с Латвией украинского экстремиста

    В Совфеде указали на желание Польши начать войну с Россией

    В России раскритиковали идею о парковках для такси во дворах

    Появились кадры после взрыва банкомата в Москве

    Токаев провел телефонный разговор с Путиным

    Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше