Депутат предложил способ бороться с резким подорожанием цветов

Депутат Госдумы Нилов: Цены на цветы следует ограничить законодательно

В преддверии 8 Марта цены на цветы в России можно было бы ограничить законодательно. С соответствующей инициативой выступил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Его процитировало РИА Новости.

Оказалось, что парламентарий направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. В нем он обратил внимание на то, что в 2025 году в преддверии 8 Марта букеты в России местами подорожали на 40-70 процентов. Однако буквально на следующий день после праздника цены возвращаются к прежним уровням.

В связи с этим Нилов призвал антимонопольщиков высказать мнение относительно возможности «законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами».

Ранее другой депутат, Дмитрий Гусев, предложил министру сельского хозяйства Оксане Лут повысить таможенную пошлину на срезанные импортные цветы до трех евро за килограмм. Он полагает, что таким образом удастся снизить для российских производителей НДС до 10 процентов.