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11:21, 7 марта 2025Из жизни

Фотограф купила в комиссионке картину за 260 рублей и продала ее за 200 тысяч

Картину известного художника Бертельсена нашли в коммиссионке за 2,9 доллара
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @marisamacy

В США фотограф из штата Огайо купила картину за 2,9 доллара (260 рублей) ради рамы, и обнаружила, что это работа известного художника. Об этом пишет The U.S. Sun.

27-летняя Мариса Элкорн зашла в комиссионку вместе с женихом без особой цели. На выходе она нашла городской пейзаж в красивой позолоченной раме всего за 2,9 доллара и купила его. В машине Элкорн осмотрела полотно и увидела на нем подпись некоего Йоханна Бертельсена. Хотя ее куда больше интересовала рама, дома она решила поискать в интернете информацию об этом художнике.

Выяснилось, что Бертельсен был известным американским художником датского происхождения, работавшим в XIX-XX веках. Он особенно прославился своими пейзажами Нью-Йорка. Элкорн обратилась к искусствоведам в Цинциннати, которые подтвердили подлинность полотна. В итоге она выставила картину на аукцион и выручила за нее 2267 долларов (более 200 тысяч рублей).

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«То, что эта прекрасная картина лежала на дне корзины в комиссионном магазине, а теперь отправится к новому владельцу, который позаботится о ней — прекрасное завершение истории», — сказала Элкорн. Она собирается потратить вырученные деньги на свадьбу, которая состоится в 2026 году.

Ранее сообщалось, что загадочное полотно, которое сдали в благотворительный комиссионный магазин, признали работой известного художника начала XX века. Искусствовед заявил, что оно принадлежит кисти известного британского художника-импрессиониста Генри Тука.

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