«Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На девятой минуте счет открыл полузащитник Александр Черников. На 36-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Жоау Батчи. На 75-й минуте голом отличился нападающий Джон Кордоба.

Таким образом, «Краснодар» стал лидером РПЛ, набрав 43 очка после 20 матчей. «Пари НН» располагается на 11-м месте, имея в активе 19 очков.

В следующем матче «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Пари НН» — с казанским «Рубином». Обе встречи пройдут 16 марта.