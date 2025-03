Латвийскую НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной латвийскую «АРЭМ»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией «Ассоциацию развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» («АРЭМ)». Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, неправительственную организацию зарегистрировали в 2018 году в Риге (Латвия). Представители НПО взаимодействуют с литовской организацией «Форум свободной России» (признана нежелательной в России). Отмечается, что от имени председателя правления ассоциации в интернете распространялись негативные материалы о Российской армии. Кроме того, «АРЭМ» призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний и публикует дискредитирующую органы власти и силовые структуры России информацию.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательными организациями две бельгийские НПО — Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth.