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10:44, 3 марта 2025Силовые структуры

Две бельгийские НПО признали нежелательными в России

Генпрокуратура России признала нежелательными две бельгийские НПО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России признала нежелательными организациями две бельгийские НПО — Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party является одной из самых антироссийски настроенных политических сил Европейского союза: дискредитирует внутреннюю и внешнюю политику России и обвиняет российскую власть в нарушении демократических принципов.

В Генпрокуратуре отметили, что данные бельгийские НПО неоднократно выступали за изоляцию РФ и призывали США и европейские страны снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием.

Ранее надзорное ведомство признало нежелательной организацией «Российское демократическое общество» (Russian Democratic Society). Целью организации назвали формирование в Сербии массового протестного движения против России. С 2022 года члены «Российского демократического общества» провели более 20 акций, на которых выступали против проведения спецоперации.

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