Маск высказался о причастности Европы к геноциду на Украине

Маск согласился, что Европа причастна к геноциду украинского народа

Заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о конфликте на Украине свидетельствует о причастности стран Европы к геноциду. С таким мнением согласился американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

«Да», — ответил бизнесмен на публикацию пользователя, который счел слова датского премьера «отвратительными», обвинив ее в разжигании конфликта на Украине и причастности в геноциде.

24 февраля Фредериксен заявила, что установление мира на Украине «будет опаснее войны», поскольку России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления датского премьера. Дипломат поинтересовалась у Копенгагена, «опаснее ли здоровье болезни».

