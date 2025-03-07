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22:07, 7 марта 2025Спорт

Медведева назвала самый комфортный город для жизни

Фигуристка Евгения Медведева назвала самым комфортным городом для жизни Москву
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Кадр: страница «ФК «Динамо» Москва» во «ВКонтакте»

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу «Футбольное катание» на странице московского «Динамо» во «ВКонтакте» назвала самый комфортный город для жизни.

Спортсменка заявила, что Москва является самым удобным и комфортным городом для жизни. При этом она добавила, что ей нравится проводить время в Японии и Франции.

Ранее Медведева рассказала о своем отношении к сборам. Она назвала адом проведение времени в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Подмосковье.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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