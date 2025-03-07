Медведева назвала самый комфортный город для жизни

Фигуристка Евгения Медведева назвала самым комфортным городом для жизни Москву

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу «Футбольное катание» на странице московского «Динамо» во «ВКонтакте» назвала самый комфортный город для жизни.

Спортсменка заявила, что Москва является самым удобным и комфортным городом для жизни. При этом она добавила, что ей нравится проводить время в Японии и Франции.

Ранее Медведева рассказала о своем отношении к сборам. Она назвала адом проведение времени в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Подмосковье.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.