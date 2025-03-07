Медведева назвала тюрьму для российских фигуристов

Евгения Медведева назвала Новогорск тюрьмой для российских фигуристов

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к сборам. Интервью в программе «Футбольное катание» опубликовано на странице Динамо во «ВКонтакте».

Медведева призналась, что абсолютно не скучает по сборам. «Поскольку атмосфера сборов для меня… С 2010 по 2018 год каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов — это просто тюрьма, ад адовый», — заявила она.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» расположен в Подмосковье. В нем проходят подготовку многие сборные России по зимним и летним видам спорта.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.