Моргенштерн решил продать Bentley за миллионы рублей

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) решил продать роскошную машину. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Музыкант опубликовал фото своего желтого Bentley Continental GT 2020 и заявил, что намерен выручить за него 500 тысяч дирхам (12 миллионов рублей). В описании исполнитель уточнил, что номер автомобиля ему не принадлежит, поэтому он призвал фанатов не беспокоить абонента оставленного телефонного номера зря.
При этом Моргенштерн не назвал причины продажи машины.
В феврале Моргенштерн заявил о потере дохода от российских фанатов.