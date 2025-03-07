Моргенштерн решил продать Bentley за миллионы рублей

Моргенштерн решил продать Bentley Continental GT 2020 за 12 миллионов рублей

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) решил продать роскошную машину. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант опубликовал фото своего желтого Bentley Continental GT 2020 и заявил, что намерен выручить за него 500 тысяч дирхам (12 миллионов рублей). В описании исполнитель уточнил, что номер автомобиля ему не принадлежит, поэтому он призвал фанатов не беспокоить абонента оставленного телефонного номера зря.

При этом Моргенштерн не назвал причины продажи машины.

В феврале Моргенштерн заявил о потере дохода от российских фанатов.