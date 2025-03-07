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13:07, 7 марта 2025Ценности

Моргенштерн решил продать Bentley за миллионы рублей

Моргенштерн решил продать Bentley Continental GT 2020 за 12 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @morgen_shtern (признан в РФ иноагентом)

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) решил продать роскошную машину. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант опубликовал фото своего желтого Bentley Continental GT 2020 и заявил, что намерен выручить за него 500 тысяч дирхам (12 миллионов рублей). В описании исполнитель уточнил, что номер автомобиля ему не принадлежит, поэтому он призвал фанатов не беспокоить абонента оставленного телефонного номера зря.

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При этом Моргенштерн не назвал причины продажи машины.

В феврале Моргенштерн заявил о потере дохода от российских фанатов.

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