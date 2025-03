Мужчина упал с огромной высоты из-за сложившегося в полете параплана

В Бразилии мужчина разбился из-за сложившегося параплана, упав с огромной высоты

В Бразилии мужчина, совершавший полет на параплане, упал с огромной высоты. Об этом пишет издание Need to Know.

52-летний водитель грузовика Рикардо Стеканелла летал на параплане в горах муниципалитета Тимбе-ду-Сул. Стеканелла был опытным парапланеристом и состоял в клубе Timbé do Sul Hang-Gliding Club, однако в тот день что-то пошло не так. Примерно через полминуты после начала полета его параплан сложился пополам, и Стеканелла устремился вниз. Последние минуты его жизни попали на видео.

На место происшествия прибыли пожарные. Они обнаружили тело упавшего парапланериста с многочисленными травмами. Его эвакуировали из горной местности на вертолете. Помочь мужчине было уже нельзя.

