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12:55, 7 марта 2025Из жизни

Мужчина упал с огромной высоты из-за сложившегося в полете параплана

В Бразилии мужчина разбился из-за сложившегося параплана, упав с огромной высоты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Бразилии мужчина, совершавший полет на параплане, упал с огромной высоты. Об этом пишет издание Need to Know.

52-летний водитель грузовика Рикардо Стеканелла летал на параплане в горах муниципалитета Тимбе-ду-Сул. Стеканелла был опытным парапланеристом и состоял в клубе Timbé do Sul Hang-Gliding Club, однако в тот день что-то пошло не так. Примерно через полминуты после начала полета его параплан сложился пополам, и Стеканелла устремился вниз. Последние минуты его жизни попали на видео.

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На место происшествия прибыли пожарные. Они обнаружили тело упавшего парапланериста с многочисленными травмами. Его эвакуировали из горной местности на вертолете. Помочь мужчине было уже нельзя.

Ранее сообщалось, что во Франции вынесли приговор пилоту, который обезглавил скайдайвера, выпрыгнувшего из его самолета. Его приговорили к 12 месяцам условного срока, как и требовал прокурор.

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