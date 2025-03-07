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17:25, 7 марта 2025Мир

На Западе раскрыли смысл решения Трампа перекрыть передачу разведданных Украине

Дизен: Трамп перекрыл передачу разведданных, чтобы надавить на Зеленского
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп перекрыл передачу разведданных Украине, чтобы надавить на украинского лидера Владимира Зеленского и принудить его к переговорам. Об этом написал политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X.

«США усиливают давление на Зеленского, чтобы заставить его сесть за стол переговоров», — отметил исследователь.

Ранее журнал Politico сообщал, что Великобритания попытается восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Украине, созданный со стороны США. Об аналогичной мере сообщил также глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, указав, что Париж имеет необходимые для этого ресурсы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

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