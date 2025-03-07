Обманывавшим семьи с больными детьми лжеврачам продлили арест

В Москве суд продлил арест лжеврача Никонова и его жены

Гагаринский суд Москвы продлил арест лжеврачу Николаю Никонову и его жене, обвиняемым в обмане семей с детьми, больными хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.

Супруги будут находиться в СИЗО до 26 июня.

Ранее стало известно, что суд начал рассматривать дело лжеврачей о мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Первое заседание назначено на 4 апреля.

С 2018 по 2020 год Никонов и его супруга Лилия, не имея профильного медицинского образования, провели курс массажей ребенку 2017 года рождения с детским церебральным параличом (ДЦП). Никонов и его жена получили более трех миллионов рублей за «лечение», однако состояние девочки ухудшилось. Ее родители обратились в больницу.

Позже следователи установили еще одну семью, пострадавшую от действий супругов.