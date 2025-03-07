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12:20, 7 марта 2025Ценности

Одна деталь на бюстгальтере Ирины Шейк развеселила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась новыми снимками из поездки в Бразилию и развеселила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 39-летняя манекенщица запечатлена на фоне гор и пляжа. На ней черные облегающие шорты и бюстгальтер с выпуклыми чашками. Знаменитость позировала с уложенными назад волосами и красной помадой на губах.

Данная деталь на бюстгальтере привлекла внимание подписчиков звезды. «Думала, что первое фото с приколом», «Что-то пошло не так с фотошопом», «Когда только начала осваивать фотошоп», «Что это за лиф такой?», «Плохой фотошоп для увеличения груди», «Показалось или они прям расцвели?» — писали они в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк показала фанатам откровенное фото.

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