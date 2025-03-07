Пилот развернул самолет через восемь часов полета из-за технической проблемы

Пилот развернул летевший из Лондона в Нью-Йорк самолет через восемь часов полета

Пилот Virgin Atlantic развернул самолет, летевший из Лондона в Нью-Йорк, через восемь часов полета. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что лайнер вылетел из аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди 6 марта. По данным Flightradar24, когда воздушное судно находилось примерно в 530 километрах от побережья Канады, оно развернулось над Атлантикой и подало аварийный сигнал.

В итоге Airbus A350 вернулся в Великобританию и совершил благополучную посадку в Манчестере. Представитель Virgin Atlantic сослался на «техническую неисправность». Сотрудник аэропорта Манчестера, в свою очередь, сообщил журналистам, что у лайнера возникла проблема с гидравликой.

5 марта пассажирский самолет другой иностранной авиакомпании, easyJet, подал сигнал тревоги в небе и совершил аварийную посадку. После приземления он вышел из строя, поэтому пассажиров отправили в точку назначения на другом воздушном судне.