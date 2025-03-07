Польский волейбольный клуб снялся с турнира из-за россиян

Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира из-за участия россиян

Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира в Дубае (ОАЭ) из-за участия в нем команд из России. Об этом сообщается на его сайте.

«После консультации с нашими партнерами, Польским волейбольным союзом и Польской волейбольной лигой мы приняли решение поддержать позицию польского волейбольного сообщества не играть против российских команд», — говорится в заявлении.

Турнир NAS Sports Tournament пройдет в Дубае с 12 по 20 марта. В нем примут участие два российских клуба — «Динамо» и «Нова».

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.