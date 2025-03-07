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02:07, 7 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам подсказали способы быстрее уснуть

Невролог Аникина: Побороть бессонницу помогут режим сна и снижение стресса
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Побороть бессонницу можно, если соблюдать несколько простых правил, заявила невролог, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» Мария Аникина. Способы быстрее уснуть врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Первым и самым важным правилом, которое поможет контролировать бессонницу, врач назвала правильный режим дня. Она рекомендовала ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, чтобы не нарушать биологические ритмы организма. «Важно помнить, что для взрослых женщин нормой является не менее семи часов сна, а для мужчин — шести», — объяснила невролог.

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Если бессонница все равно беспокоит, Аникина посоветовала создать усыпляющие ритуалы. По ее словам, это может быть чтение книги, прослушивание расслабляющей музыки или теплый душ, однако стоит избегать действий, возбуждающих нервную систему, например, просмотра телевизора или социальных сетей перед сном.

Другой важный аспект, по мнению невролога, связан с гормоном сна мелатонином. «Мелатонин не будет вырабатываться, если у нас есть яркая подсветка гаджета, поэтому важно создать полную темноту в спальне. Плотные шторы или повязки на глаза помогут улучшить качество сна и способствовать восстановлению организма», — отметила врач.

Кроме того, для эффективного засыпания Аникина посоветовала активировать парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление.

Не решайте серьезные дела и конфликты в вечернее время. Расслабляющие практики, например, техника «квадратного дыхания», помогут снизить стресс и подготовить организм ко сну

Мария Аникинаневролог, кандидат медицинских наук

Также врач отметила, что многие люди беспокоятся о наборе веса и стараются не есть после шести. Однако, по ее словам, в этом состоянии нервная система не может успокоиться. Легкий ужин с белковой пищей, такой как рыба или курица, поможет избежать голодания перед сном и поспособствует синтезу серотонина и мелатонина, которые также облегчают засыпание.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.

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