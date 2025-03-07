Российская фигуристка станцевала в обтягивающем комбинезоне

Российская фигуристка Константинова станцевала в обтягивающем комбинезоне

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии и видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кадры были сделаны на одном из открытых катков. На них 24-летняя спортсменка танцевала и позировала на льду в черном обтягивающем комбинезоне.

Константинова приостановила спортивную карьеру летом 2022 года. Спортсменка призналась, что отстранение российских фигуристов от международных соревнований стало для нее переломным моментом.

Константинова — бронзовый призер Универсиады-2019. Также она показывала четвертый результат в одиночном катании на чемпионате Европы.