Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:3
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Динамо М
5:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кэти Макнелли
Сегодня
21:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Индиан-Уэллс (ж)
Локомотив М
1:1
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Сегодня
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
23:21, 7 марта 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира позировала полулежа в коротких обтягивающих шортах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Алиса Шмидт

Алиса Шмидт. Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует полулежа в белом топе и в голубых коротких обтягивающих шортах. Она рекомендовала заряжать себя мотивацией для занятий спортом. Пост собрал более 95 тысяч лайков.

Ранее немецкая бегунья отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Предполагаемый организатор теракта в «Крокусе» признался в подготовке нападения

    На Украине заявили о высокой смертности

    Посол рассказал о желании Британии создать две военные базы на Украине

    Трамп заявил о понимании действий России на Украине

    В Британии поддержали создание фонда для финансирования обороны Европы

    В США задумались об ослаблении санкций против России

    Самая сексуальная спортсменка мира позировала полулежа в коротких обтягивающих шортах

    Губернатор Брянской области подтвердил атаку на Стародуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше