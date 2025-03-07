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18:20, 7 марта 2025Мир

Трамп поставил под сомнение договор с Канадой о границах

NYT: Трамп в разговоре с Трюдо усомнился в договоре с Канадой о границах
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с уходящим в отставку премьер-министром Канады Джастином Трюдо усомнился в действительности договора о границах со страной от 1908 года. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что политик не привел никаких дополнительных объяснений. «Трамп также упомянул о пересмотре вопроса совместного использования озер и рек между двумя странами, который регулируется рядом договоров», — пишет NYT.

10 февраля Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. «Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — сказал американский лидер.

27 февраля пересмотреть границы между двумя странами также призвал старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро.

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