В российском городе ребенку рассекло голову упавшей крышкой электрощитка

В Новом Уренгое ребенок получил рассечение головы из-за крышки электрощитка

В Новом Уренгое на ребенка упала крышка распределительного щитка. В результате у мальчика повреждена голова, передают «Вести».

Инцидент случился в жилом доме в микрорайоне Мирный, когда мальчик провожал родителей. В этот момент на лестничной площадке с железного щита, прикрывающего провода и кабели, отпала крышка. Конструкция, ударившись о дверной косяк, рухнула прямо на голову ребенка, из-за чего он получил рассечение. Помимо постоянных визитов в медицинские центры в целях реабилитации — у мальчика диагностирован аутизм — ребенка пришлось возить и на перевязки.

Мать мальчика винит себя в том, что не заметила опасность, жильцы — управляющую компанию, не следившую за состоянием щитка. При этом в организации отмечают, что доступ к оборудованию был не только у их сотрудников. Теперь коммунальщики планируют провести обход по всем домам, обслуживанием которых они занимаются. Также ситуацией заинтересовались в городской прокуратуре — следствие проверит, соблюдал ли нормы безопасности в том числе и провайдер.

Ранее в другом российском городе, Оренбурге, на мальчика упала железная дверь, оставленная в подъезде дома. Ребенка госпитализировали с переломом. На лестничную площадку дверь выставил один из жильцов после ремонта еще семь лет назад. По мнению родителей пострадавшего, обеспечить безопасность в подъезде должна была местная УК.