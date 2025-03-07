Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 7 марта 2025Мир

В Германии объяснили идеи Мелони по Украине попытками показать свою важность

Политолог Рар: НАТО не поддержит идею о применении пятой статьи на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить пятую статью НАТО на Украину, чтобы продемонстрировать свою важность. Однако другие европейские страны вряд ли поддержат эту идею, считает немецкий политолог Александр Рар. Его слова приводит газета «Взгляд».

По мнению аналитика, сейчас на Западе нет лидера, так как президент США Дональд Трамп старается держать дистанцию с Европой. Из-за этого главы европейских стран пытаются занять эту негласную должность. Для этого они делают громкие заявления.

Материалы по теме:
Зеленский разочаровался в Трампе и обратился за помощью к Европе. Как он рассчитывает победить Россию без поддержки США?
Зеленский разочаровался в Трампе и обратился за помощью к Европе.Как он рассчитывает победить Россию без поддержки США?
16 февраля 2025
Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?
Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?
18 февраля 2025
Евросоюз не договорился по отправке миротворцев на Украину. Какие страны выступили против?
Евросоюз не договорился по отправке миротворцев на Украину. Какие страны выступили против?
18 февраля 2025

«Джорджа Мелони не хочет отставать и быть маргиналом», — пояснил политолог. При этом Рар убежден, что такая идея не сыщет поддержки среди коллег Мелони.

Однако в то же время эксперт отмечает, что европейские лидеры, включая премьер-министра Италии, оторваны от реальности.

«Конфликт Брюсселя с Москвой без американского участия чреват для Евросоюза аналогом Ватерлоо», — подчеркнул Рар.

Ранее Мелони предложила применить пятую статью НАТО на Украину, не принимая ее в альянс. По мнению итальянского премьера, так можно гарантировать Киеву долгосрочную и эффективную безопасность.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    Назван самый популярный клип нулевых у россиян

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше