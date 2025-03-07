В Германии объяснили идеи Мелони по Украине попытками показать свою важность

Политолог Рар: НАТО не поддержит идею о применении пятой статьи на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить пятую статью НАТО на Украину, чтобы продемонстрировать свою важность. Однако другие европейские страны вряд ли поддержат эту идею, считает немецкий политолог Александр Рар. Его слова приводит газета «Взгляд».

По мнению аналитика, сейчас на Западе нет лидера, так как президент США Дональд Трамп старается держать дистанцию с Европой. Из-за этого главы европейских стран пытаются занять эту негласную должность. Для этого они делают громкие заявления.

«Джорджа Мелони не хочет отставать и быть маргиналом», — пояснил политолог. При этом Рар убежден, что такая идея не сыщет поддержки среди коллег Мелони.

Однако в то же время эксперт отмечает, что европейские лидеры, включая премьер-министра Италии, оторваны от реальности.

«Конфликт Брюсселя с Москвой без американского участия чреват для Евросоюза аналогом Ватерлоо», — подчеркнул Рар.

Ранее Мелони предложила применить пятую статью НАТО на Украину, не принимая ее в альянс. По мнению итальянского премьера, так можно гарантировать Киеву долгосрочную и эффективную безопасность.