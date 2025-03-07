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01:07, 7 марта 2025Бывший СССР

В Раде посоветовали Зеленскому обратить внимание на недавнее заявление Трампа

Дубинский: Трамп может выдвинуть Зеленскому такой же ультиматум, как ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Pool / Reuetrs

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратить внимание на недавнее заявление главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Трамп обратился к радикальному палестинскому движению ХАМАС с последним предупреждением и потребовал немедленно вернуть израильских заложников. По его словам, он направляет Израилю все необходимое, чтобы «закончить работу», и ни один член радикального движения не будет в безопасности до выполнения условий американского президента.

По мнению Дубинского, украинскому президенту могут выдвинуть такой же ультиматум. «Страна ведь у него [Зеленского] в заложниках вся», — объяснил депутат Рады.

Ранее Дубинский заявил, что нахождение Зеленского у власти преступно и угрожает существованию страны. По оценке парламентария, Зеленский выступает ключевым деструктивным элементом в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

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