Дубинский: Трамп может выдвинуть Зеленскому такой же ультиматум, как ХАМАС

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратить внимание на недавнее заявление главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Трамп обратился к радикальному палестинскому движению ХАМАС с последним предупреждением и потребовал немедленно вернуть израильских заложников. По его словам, он направляет Израилю все необходимое, чтобы «закончить работу», и ни один член радикального движения не будет в безопасности до выполнения условий американского президента.

По мнению Дубинского, украинскому президенту могут выдвинуть такой же ультиматум. «Страна ведь у него [Зеленского] в заложниках вся», — объяснил депутат Рады.

Ранее Дубинский заявил, что нахождение Зеленского у власти преступно и угрожает существованию страны. По оценке парламентария, Зеленский выступает ключевым деструктивным элементом в отношениях между Киевом и Вашингтоном.