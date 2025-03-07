Волочкова рассказала о самом роскошном подарке на 8 Марта

Балерина Волочкова: Политик Сулейман Керимов подарил на 8 Марта самолет цветов

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о самом роскошном подарке на 8 Марта. Соответствующий комментарий публикует kp.ru.

В разговоре с журналистами 49-летняя знаменитость вспомнила, что самый лучший презент был от бизнесмена и политика Сулеймана Керимова. «Это был частный самолет, заполненный полностью всеми видами цветов, которые только существуют на земле, всех расцветок», — поделилась она.

Кроме того, Волочкова рассказала о самом необычном подарке. По ее словам, это был калейдоскоп. «Одним из необычных подарков был калейдоскоп для того, чтобы я смотрела вот в маленькое отверстие и успокаивала свои мысли, свой мозг», — заключила собеседница издания.

В августе 2024 года Анастасия Волочкова высказалась о своих мужчинах фразой «меряются яхтами и самолетами».