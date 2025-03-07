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16:13, 7 марта 2025Ценности

Волочкова рассказала о самом роскошном подарке на 8 Марта

Балерина Волочкова: Политик Сулейман Керимов подарил на 8 Марта самолет цветов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о самом роскошном подарке на 8 Марта. Соответствующий комментарий публикует kp.ru.

В разговоре с журналистами 49-летняя знаменитость вспомнила, что самый лучший презент был от бизнесмена и политика Сулеймана Керимова. «Это был частный самолет, заполненный полностью всеми видами цветов, которые только существуют на земле, всех расцветок», — поделилась она.

Кроме того, Волочкова рассказала о самом необычном подарке. По ее словам, это был калейдоскоп. «Одним из необычных подарков был калейдоскоп для того, чтобы я смотрела вот в маленькое отверстие и успокаивала свои мысли, свой мозг», — заключила собеседница издания.

В августе 2024 года Анастасия Волочкова высказалась о своих мужчинах фразой «меряются яхтами и самолетами».

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