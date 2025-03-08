Армия России выбила ВСУ из Константинополя

Армия России выбила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Константинополь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.
Подробности журналист не привел. Минобороны России информацию пока не комментировало.
О боях на подступе к Константинополе стало известно 6 марта. Тогда сообщалось, что российские войска взяли в полупогружение расположенный там украинский гарнизон. Кроме того, Вооруженные силы России предприняли попытку отрезать ВСУ от трассы снабжения на данном участке фронта.
7 марта Минобороны России отчиталось о взятии бойцами группировки войск «Восток» под контроль сел Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой народной республики. Кроме того, подразделения «Центра» заняли населенный пункт Андреевка.