Военкор Котенок сообщил, что армия России выбила ВСУ из Константинополя ДНР

Армия России выбила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Константинополь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

Подробности журналист не привел. Минобороны России информацию пока не комментировало.

О боях на подступе к Константинополе стало известно 6 марта. Тогда сообщалось, что российские войска взяли в полупогружение расположенный там украинский гарнизон. Кроме того, Вооруженные силы России предприняли попытку отрезать ВСУ от трассы снабжения на данном участке фронта.

7 марта Минобороны России отчиталось о взятии бойцами группировки войск «Восток» под контроль сел Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой народной республики. Кроме того, подразделения «Центра» заняли населенный пункт Андреевка.

