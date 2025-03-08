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14:12, 8 марта 2025Силовые структуры

Блогера Сашу Митрошину привезли в Следственный комитет

Блогера Сашу Митрошину доставили в СК
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Столичный СК

Блогера Сашу (Александру) Митрошину доставили в Следственный комитет (СК) Москвы. Кадры из ведомства публикует Рен-ТВ в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, с ней проводят следственные действия. Следствие утверждает, что Митрошина получала свыше 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов.

Сообщается, что часть средств были легализованы ею через покупку недвижимости в Москве.

7 марта блогер Митрошина вернулась в Россию из Дубая впервые с 2022 года. Ее задержали по прилете из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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