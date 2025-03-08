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09:26, 8 марта 2025Спорт

Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста России за последние десятилетия

Фетисов назвал Кучерова самым талантливым хоккеистом за последние десятилетия
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Кучеров

Никита Кучеров . Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста за последние десятилетия. Его слова приводит «Советский спорт».

По мнению бывшего игрока, это российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. «Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — заявил Фетисов.

Ранее Фетисов высказался о результативности российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно», — заявил он.

Кучеров в нынешнем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 28 шайб и сделал 64 передачи.

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