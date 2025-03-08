Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста России за последние десятилетия

Фетисов назвал Кучерова самым талантливым хоккеистом за последние десятилетия

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста за последние десятилетия. Его слова приводит «Советский спорт».

По мнению бывшего игрока, это российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. «Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — заявил Фетисов.

Ранее Фетисов высказался о результативности российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно», — заявил он.

Кучеров в нынешнем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 28 шайб и сделал 64 передачи.