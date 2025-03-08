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07:33, 8 марта 2025Мир

Китай введет дополнительные пошлины на ряд канадских товаров

Власти Китая введут дополнительные пошлины на некоторые канадские товары
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары. Об этом сказано в заявлении, опубликованном Министерством финансов КНР.

В сентябре прошлого года китайские власти инициировали антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР.

«С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары», — отметили в ведомстве.

Так, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых, горох. При этом тариф в размере 25 процентов будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов. Это оказалось больше, чем при любом другом американском лидере. В свою очередь, Министерство коммерции Китая заявило, что действия Вашингтона являются «типичным проявлением односторонности и протекционизма». В Министерстве коммерции КНР заявили, что действия Вашингтона являются «типичным проявлением односторонности и протекционизма».

При этом азиатские СМИ написали, что действия главы Белого дома приносят Китаю больше пользы, чем вреда. В частности, за короткое время Дональд Трамп своими необдуманными действиями смог разрушить систему американской мягкой силы, которая создавалась десятки лет, указали журналисты.

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