МВД переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?»

МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма

МВД России переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), против которого расследуется дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения», — следует из карточки базы розыска.

Ранее в России суд выдал санкцию на заочный арест Ровшана Аскерова, который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности.

В феврале стало известно, что Аскеров оставил в России долг на сумму 130 тысяч рублей. Также отмечается, что против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.