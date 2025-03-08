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07:08, 8 марта 2025Силовые структуры

МВД переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?»

МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ровшан Аскеров

Ровшан Аскеров. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

МВД России переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), против которого расследуется дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения», — следует из карточки базы розыска.

Ранее в России суд выдал санкцию на заочный арест Ровшана Аскерова, который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности.

В феврале стало известно, что Аскеров оставил в России долг на сумму 130 тысяч рублей. Также отмечается, что против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.

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