У звезды «Что? Где? Когда?» нашли долги на десятки тысяч рублей

РИА Новости: Ровшан Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей

Бывший знаток телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил в России долг на сумму 130 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, против звезды «Что? Где? Когда?» возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.

Ранее Ровшан Аскеров назвал странным решение включить его в перечень террористов. При этом экс-знаток предположил, что причиной такой меры могло послужить видео на его YouTube-канале, в котором он резко высказался в адрес президента России Владимира Путина.