Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:34, 23 февраля 2025Интернет и СМИ

У звезды «Что? Где? Когда?» нашли долги на десятки тысяч рублей

РИА Новости: Ровшан Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший знаток телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил в России долг на сумму 130 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, против звезды «Что? Где? Когда?» возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.

Ранее Ровшан Аскеров назвал странным решение включить его в перечень террористов. При этом экс-знаток предположил, что причиной такой меры могло послужить видео на его YouTube-канале, в котором он резко высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине. В налете задействованы сотни «Гераней» и баллистические ракеты

      У звезды «Что? Где? Когда?» нашли долги на десятки тысяч рублей

      Россиянам рассказали о сроках наступления весны

      Оперуполномоченного по особо важным делам МВД обвинили в посредничестве во взятке

      Россиянам назвали основание для перехода наследства государству

      В России назвали условие прекращения огня на Украине

      Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении стать «императором мира»

      В США объяснили решение Трампа вступить в переговоры с Россией

      Жительница города в ЛНР рассказала о расстреле ВСУ домашнего скота

      В Британии заявили о подготовке самого большого пакета санкций против РФ с начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше