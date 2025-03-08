На Украине боялись санкций США после перепалки в Белом доме

WP: В Киеве боялись введения санкций США после перепалки Зеленского и Трампа

Украина боялась, что США введут против нее санкции после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Бывший украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Киев сильно боялся возможных мер. По его словам, это обсуждали все политики в стране.

«Многие люди очень нервничали, и... Зеленский был очень нервным», — сказал он.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков превратилось в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Россией на Украине специальная военная операция (СВО) может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

