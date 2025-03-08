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18:27, 8 марта 2025Путешествия

Россиянин побывал в Турции и описал ее фразой «ужасная страна, не хочу возвращаться»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российский блогер, путешествующий по миру, побывал в Турции и описал ее фразой «ужасная страна, не хочу возвращаться». Об этом он рассказал в ролике на своей странице @bukhintsevv в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео показано, как в Стамбуле маленький мальчик вцепился в ногу автора публикации, чтобы получить от него деньги. Лишь добившись желаемого, ребенок отпустил туриста и ушел.

Возмущенный россиянин отметил, что в Турции отдыхающих ждут лишь «обман, неуважение, унижение и попрошайничество». Он также пожаловался на таксистов, которые требуют больше денег за поездку, чем было оговорено.

Ранее другая россиянка побывала с мужем в Стамбуле и оказалась разочарована поездкой. По ее словам, Турция уже не та, что была раньше: все стремительно дорожает, а качество и сервис ухудшаются.

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