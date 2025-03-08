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14:01, 8 марта 2025Спорт

«Ростов» выиграл первый матч после ухода Карпина

«Ростов» победил «Оренбург» и выиграл первый матч после ухода Карпина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ФК

Игроки ФК "Ростов". Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовчан. В составе победителей голами отличились Николай Комличенко и Максим Осипенко. У «Оренбурга» отличился Брайан Мансилья.

«Ростов» выиграл первый матч после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. В активе южан 30 очков, команда находится на седьмом месте в РПЛ. «Оренбург» с восемью очками замыкает турнирную таблицу.

«Ростов» в следующем туре 16 марта дома примет «Краснодар». «Оренбург» днем ранее на своем поле сыграет с «Факелом».

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