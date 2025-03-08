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17:33, 8 марта 2025Из жизни

Стала известна судьба требовавших миллион франков за похищенных болонок мужчин

В Швейцарии и Польше задержали требовавших выкуп за украденных болонок мужчин
Анатолий Акулов (редактор)
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Фото: islavicek / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов кантона Цюрих вычислили двух мужчин, требовавших огромную сумму денег за двух похищенных болонок. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Похитители требовали за украденных собак выкуп в размере миллиона швейцарских франков (примерно 1,14 миллиона долларов по актуальному курсу валют). Злоумышленники похитили животных из квартиры их хозяина 24 февраля. Воры оставили владельцу записку с требованием выкупа. Спустя почти две недели их удалось задержать.

В расследовании принимали участие сотрудники полиции кантона Цюрих и прокуратуры Цюрих-Лиммат. Одним из подозреваемых оказался 30-летний гражданин Норвегии. Его задержали в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Вторым предполагаемым похитителем стал 38-летний поляк, которого удалось выследить на его родине усилиями местных полицейских. Украденные собаки также нашлись в Польше. Сотрудники правоохранительных органов республики увезли переживших стресс животных в безопасное место.

Норвежца в итоге доставили в отделение швейцарской прокуратуры и поместили под стражу до выяснения всех обстоятельств инцидента. Что касается дальнейшей судьбы поляка, то расследование в отношении него «на данный момент находится в компетенции польских властей», заключается в пресс-релизе полиции кантона Цюрих.

Ранее схожий инцидент произошел в России. В феврале 2022 года во время прогулки двое неизвестных лиц азиатской внешности избили жителя Москвы и отобрали у него собаку породы бигль по кличке Лео. Позже с хозяином связался похититель и пообещал вернуть питомца за один биткоин. Курс самой популярной в мире криптовалюты на тот момент составлял порядка 40 тысяч долларов. В итоге полицейским удалось найти организатора похищения. Выяснилось, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством и зависимостью от психоактивных веществ. В середине августа 2024 года Троицкий суд Москвы отправил похитителя собаки на принудительное лечение в одну из столичных психиатрических больниц.

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