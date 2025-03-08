Стала известна судьба требовавших миллион франков за похищенных болонок мужчин

Сотрудники правоохранительных органов кантона Цюрих вычислили двух мужчин, требовавших огромную сумму денег за двух похищенных болонок. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Похитители требовали за украденных собак выкуп в размере миллиона швейцарских франков (примерно 1,14 миллиона долларов по актуальному курсу валют). Злоумышленники похитили животных из квартиры их хозяина 24 февраля. Воры оставили владельцу записку с требованием выкупа. Спустя почти две недели их удалось задержать.
В расследовании принимали участие сотрудники полиции кантона Цюрих и прокуратуры Цюрих-Лиммат. Одним из подозреваемых оказался 30-летний гражданин Норвегии. Его задержали в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Вторым предполагаемым похитителем стал 38-летний поляк, которого удалось выследить на его родине усилиями местных полицейских. Украденные собаки также нашлись в Польше. Сотрудники правоохранительных органов республики увезли переживших стресс животных в безопасное место.
Норвежца в итоге доставили в отделение швейцарской прокуратуры и поместили под стражу до выяснения всех обстоятельств инцидента. Что касается дальнейшей судьбы поляка, то расследование в отношении него «на данный момент находится в компетенции польских властей», заключается в пресс-релизе полиции кантона Цюрих.
Ранее схожий инцидент произошел в России. В феврале 2022 года во время прогулки двое неизвестных лиц азиатской внешности избили жителя Москвы и отобрали у него собаку породы бигль по кличке Лео. Позже с хозяином связался похититель и пообещал вернуть питомца за один биткоин. Курс самой популярной в мире криптовалюты на тот момент составлял порядка 40 тысяч долларов. В итоге полицейским удалось найти организатора похищения. Выяснилось, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством и зависимостью от психоактивных веществ. В середине августа 2024 года Троицкий суд Москвы отправил похитителя собаки на принудительное лечение в одну из столичных психиатрических больниц.