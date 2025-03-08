В одной стране НАТО поддержали смягчение санкций США против России

В Турции поддержали смягчение санкций США против России из-за торговли

Смягчение санкций США против России может позитивно отразиться на торговле и на других экономических аспектах. О поддержке Анкары смягчения санкционного режима против Москвы заявил неназванный дипломатический источник в турецкой столице, передает РИА Новости.

«Конечно же, это (смягчение санкций — прим. "Ленты.ру") позитивно бы отразилось на торговле, у нас, как вы заметили, есть проблемы с банковскими переводами», — заявил собеседник из дипломатических кругов Турции. Однако, уточняет он, о чем-либо подобным они не проинформированы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в правительстве США задумались о смягчении санкций против России в сфере энергетики. Уточняется, что в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Белый Дом поручил Министерству финансов изучить варианты этого.