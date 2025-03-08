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23:10, 8 марта 2025Бывший СССР

Зеленский умолчал о наступлении российских войск в Курской области

Зеленский не стал комментировать наступление ВС РФ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в Telegram-канале умолчал о наступлении российских войск в Курской области.

Он поблагодарил западных партнеров за поддержку, однако не стал комментировать атаки в районе Суджи.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, высказался о ситуации в Курской области. В частности, там подтвердили, что российские военные проникли в Суджу через газопровод. Там уточнили, что российские сводные диверсионно-штурмовые группы «переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа».

О том, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа «Аида» спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

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