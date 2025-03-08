Зеленский умолчал о наступлении российских войск в Курской области

Зеленский не стал комментировать наступление ВС РФ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в Telegram-канале умолчал о наступлении российских войск в Курской области.

Он поблагодарил западных партнеров за поддержку, однако не стал комментировать атаки в районе Суджи.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, высказался о ситуации в Курской области. В частности, там подтвердили, что российские военные проникли в Суджу через газопровод. Там уточнили, что российские сводные диверсионно-штурмовые группы «переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа».

О том, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа «Аида» спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

