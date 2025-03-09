Американец переехал из США в Россию ради безопасности

КП: Американец сбежал из США в Россию и поселился в Ярославле

Уроженец штата Техас Эрик Пиччони вместе с русской женой и ребенком переехал из США в Россию, поселившись в Ярославле. Свое решение в беседе с KP.RU американец обосновал тем, что здесь жизнь безопаснее и комфортнее.

«В России все гораздо доступнее, чем в Америке», — отметил Пиччони. Он привел в пример, что в США медицина больше похожа на бизнес, в то время как в России часть медпомощи предоставляется бесплатно. Мужчина отметил, его жена во время беременности посетила врачей более 20 раз, и они не оказались в долгах, «как это было бы в Штатах».

Кроме того, Пиччони назвал одной из причин переезда безопасность, с которой в России дела обстоят лучше.

«В Америке постоянно случаются перестрелки, даже в школах. Выходя на улицу, ты никогда не чувствуешь себя спокойно. В России я понял, как выглядит безопасность», — резюмировал он.

Ранее сообщалось об американце Рэнди Кинге, который тоже переехал в Россию. Он отмечал, что россиян отличает особая тяга к знаниям.