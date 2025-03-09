45-летняя певица Анна Семенович показала архивное фото

Российская экс-фигуристка и певица Анна Семенович показала фото 29-летней давности. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя бывшая солистка поп-группы «Блестящие» разместила архивный снимок, на котором она позировала в наряде с прозрачными рукавами-фонариками и жилетом с орнаментом. При этом волосы звезды, собранные в пучок, были окрашены в рыжий цвет.

«Рубрика "Ностальгия". Мне 16. Это мы гуляли с папой на ВДНХ. Для тех, кто спорит о моей натуральной красоте. Все свое: губы, нос, глаза», — написала знаменитость.

Ранее в марте Анна Семенович показала роскошный подарок от жениха. Звезда получила на 45-летие от возлюбленного ювелирное изделие, цена на которое варьируется в зависимости от исполнения и может достигать трех миллионов рублей.