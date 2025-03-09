Форвард «Акрона» Дзюба о бомбардирском рекорде: Задача забить всегда есть

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал бомбардирский рекорд, который он установил в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:0). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось. Задача забить всегда есть, но главное, чтобы команда победила», — заявил футболист и поблагодарил за поздравления.

Ранее 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Дзюба забил 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за столичный «Локомотив», 6 — за тульский «Арсенал», 5 — за «Акрон», и 1 — за турецкий «Адана Демирспор». Еще 30 голов он забил в составе сборной России.

