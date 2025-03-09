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10:59, 9 марта 2025Спорт

Фитнес-эксперт рассказал о зарядке для сжигания лишних килограммов

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PAstudio / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Роберт Бабаян рассказал об упражнениях, которые должны быть в зарядке для сжигания лишних килограммов. Его слова приводит NEWS.ru.

Специалист рекомендовал начать с легкой разминки. «Это может быть быстрая ходьба на месте, махи руками и ногами. Затем переходите к кардионагрузке — например, бегу на месте, прыжкам со скакалкой или танцевальным упражнениям. Это поможет ускорить метаболизм и сжечь калории», — заявил он.

Бабаян также призвал не забывать о силовых упражнениях. «Отжимания, приседания, планка — все это отлично укрепляет мышцы и ускоряет процесс похудения. Главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки», — заявил эксперт.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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