Глава МВД раскрыл количество незаконно находящихся в России иностранцев

Глава МВД Колокольцев: Около 685 тысяч иностранцев находятся в России нелегально

Около 685 тысяч иностранцев находятся в России нелегально. Об это глава МВД Владимир Колокольцев заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам министра, все они не имеют законных оснований для нахождения в РФ и уже включены в реестр контролируемых лиц ведомства. Им необходимо посетить органы внутренних дел и легализовать свое пребывание до 30 апреля — только в таком случае иностранец будет исключен из списка.

Ранее Колокольцев сообщил, что полиция благодаря системе камер видеонаблюдения нашла более 4,5 тысячи граждан, разыскиваемых за различные преступления.