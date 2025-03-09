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13:49, 9 марта 2025Силовые структуры

Глава МВД раскрыл количество незаконно находящихся в России иностранцев

Глава МВД Колокольцев: Около 685 тысяч иностранцев находятся в России нелегально
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Около 685 тысяч иностранцев находятся в России нелегально. Об это глава МВД Владимир Колокольцев заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам министра, все они не имеют законных оснований для нахождения в РФ и уже включены в реестр контролируемых лиц ведомства. Им необходимо посетить органы внутренних дел и легализовать свое пребывание до 30 апреля — только в таком случае иностранец будет исключен из списка.

Ранее Колокольцев сообщил, что полиция благодаря системе камер видеонаблюдения нашла более 4,5 тысячи граждан, разыскиваемых за различные преступления.

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