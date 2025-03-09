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11:33, 9 марта 2025Спорт

Глава ОКР и Минспорта счел глупостью международные хоккейные турниры без россиян

Михаил Дегтярев счел глупостью международные хоккейные турниры без россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев раскрыл отношение к международным хоккейным турнирам без участия российской команды. Его слова приводит ТАСС.

Он счел проведение таких соревнований глупостью. «Больше скажу: и наши зарубежные коллеги так считают, делятся в кулуарах. Они прекрасно понимают, где деньги, зрители. Олимпиада без России — это ни о чем. Не полетит», — заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев пообещал заступаться за российских атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — заявил он.

В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира-2026. При этом решение о выступлении россиян на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК) в марте 2025-го.

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