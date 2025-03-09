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14:36, 9 марта 2025Из жизни

Исключенный из школы юноша закрутил роман с учительницей и устроил из-за нее поножовщину

В Британии исключенный из школы юноша устроил поножовщину из-за учительницы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В городе Глазго, Великобритания, учительницу физкультуры уволили из-за поножовщины, устроенной ее бывшим учеником. Об этом пишет Daily Mail.

Роман между Лорой Макьюэн и Мэттью Дэвидсоном завязался, после того как юношу исключили из школы в мае 2019 года. В августе 2020 года Макьюэн поехала на вечеринку и запретила юному бойфренду идти с ней. При этом в половину четвертого утра она попросила забрать ее. Юноша приехал, но устроил ссору.

В момент перепалки Дэвидсон заметил взгляд одного из гостей вечеринки — Уильяма Таубе. Согласно полиции, юноша так разозлился на незнакомца, что заставил его выйти с ним на улицу. Там вместе с другом Джоном Уилсоном он напал на Таубе с ножом и ранил его в грудь. Все это видела Макьюэн. После случившегося она села с Дэвидсоном в машину и уехала до прибытия полиции и скорой.

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Дэвидсона и Уилсона поймали и обвинили в покушении на убийство. Макьюэн также признала, что имеет отношение к преступлению. Оказалось, что она не только состояла в интимной связи с Дэвидсоном, но и распивала алкоголь с другими бывшими учениками. Женщина больше не имеет права преподавать.

Ранее сообщалось, что в США расследуют дело учительницы из штата Индиана, которая, по версии следствия, совратила десятерых учеников. В ходе обыска в ее доме полицейские обнаружили шест для стриптиза, секс-игрушки и наркотики.

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