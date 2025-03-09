Израиль решил прекратить подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля решил прекратить подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля решил немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в марте Израиль остановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным источника, израильская сторона пообещала и «другие последствия», если ХАМАС продолжит отказываться.

2 марта США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС. Согласно плану, в первый день его действия ХАМАС должны вернуть половину удерживаемых заложников, как живых, так и погибших.