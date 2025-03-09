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18:04, 9 марта 2025Мир

Израиль решил прекратить подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля решил прекратить подачу электричества в сектор Газа
Екатерина Ештокина
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Министр энергетики Израиля решил немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в марте Израиль остановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным источника, израильская сторона пообещала и «другие последствия», если ХАМАС продолжит отказываться.

2 марта США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС. Согласно плану, в первый день его действия ХАМАС должны вернуть половину удерживаемых заложников, как живых, так и погибших.

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