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22:10, 9 марта 2025Спорт

Капитан «Факела» призвал Семака извиниться перед его командой

Капитан «Факела» Квеквескири призвал Семака извиниться перед его командой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который обвинил одного из игроков воронежцев в расизме. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист призвал специалиста извиниться перед его командой. «Очень серьезные обвинения остались бездоказательными. На то есть лишь одна причина — ничего подобного просто не было. Ни один из наших футболистов на такое не способен», — заявил Квеквескири.

Грузин подчеркнул, что как капитан команды не может оставить без внимания слова Семака. «Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Если бы реально такое случилось на поле, была бы резкая реакция тут же, в тот же момент», — добавил футболист.

Семак высказался после окончания матча 8 марта. По его словам, игрок зенитовцев Вендел показал средний палец в сторону трибун в ответ на провокацию фанатов. Тренер также обвинил игрока воронежцев в том, что тот изображал макаку. Фамилию этого футболиста Семак не назвал, видео эпизода представлено не было.

Вендел за свой поступок был удален. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

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