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Испания — Примера|27-й тур
00:21, 9 марта 2025Спорт

Матч с участием «Барселоны» отменили из-за смерти врача

Матч чемпионата Испании с участием «Барселоны» отменили из-за смерти врача
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Матч 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Осасуной» отменили. Об этом сообщает DAZN.

По информации источника, причиной переноса стала смерть врача «Барселоны» за несколько часов до начала встречи. Отмечается, что футболисты и представители каталонцев находятся в шоковом состоянии. Матч должен был пройти 8 марта и начаться в 23:00 по московскому времени.

После 26 матчей «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков. «Осасуна» располагается на 11-м месте, имея в активе 33 очка.

Ранее в рамках чемпионата Уругвая отменили все матчи. Причиной стало то, что защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу» и был госпитализирован.

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