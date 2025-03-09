Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, каким станет размер военной пенсии после индексации на 9,5 процента. Его слова приводит РИА Новости.
Гаврилов назван средний размер военной пенсии после индексации и отметил, что он составит 43 тысячи рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. До этого, 1 февраля 2025 года, страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. Уже в марте военные пенсионеры получат увеличенные выплаты.
Об индексации социальных пенсий несколько раз напоминали в Госдуме. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал эту меру важным шагом в обеспечении социальной справедливости.