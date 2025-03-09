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04:35, 9 марта 2025Экономика

Назван средний размер военной пенсии после индексации

Депутат ГД Гаврилов: Средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, каким станет размер военной пенсии после индексации на 9,5 процента. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов назван средний размер военной пенсии после индексации и отметил, что он составит 43 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. До этого, 1 февраля 2025 года, страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. Уже в марте военные пенсионеры получат увеличенные выплаты.

Об индексации социальных пенсий несколько раз напоминали в Госдуме. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал эту меру важным шагом в обеспечении социальной справедливости.

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