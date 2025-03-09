Депутат ГД Гаврилов: Средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, каким станет размер военной пенсии после индексации на 9,5 процента. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов назван средний размер военной пенсии после индексации и отметил, что он составит 43 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. До этого, 1 февраля 2025 года, страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. Уже в марте военные пенсионеры получат увеличенные выплаты.

Об индексации социальных пенсий несколько раз напоминали в Госдуме. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал эту меру важным шагом в обеспечении социальной справедливости.

