Олимпийский чемпион предсказал подлости от IBU в вопросе допуска россиян к отбору на ОИ

Васильев: IBU может допустить россиян к отбору на Олимпиаду в последний момент

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предсказал, как может себя повести Международный союз биатлонистов (IBU) в вопросе допуска россиян к отбору на Олимпийские игры-2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Если случится чудо, нас допустят до квалификации Олимпиады. Причем не сомневаюсь, что IBU это сделает в самый последний момент, по-другому они не могут, только подлости и умеют организовывать. Объявят за неделю до первого этапа Кубка мира», — предположил он. Васильев подчеркнул, что поэтому атлетам важно выстраивать подготовку так, чтобы в нужный момент быть готовыми.

Ранее глава IBU Олле Далин отреагировал на призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным турнирам ОИ-2026. Он заявил, что отстранение россиян сохраняется.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.